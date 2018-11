Jennifer Lopez et Bad Bunny dévoilent un teaser du clip "Te Guste"

Alors qu'on découvrira le clip de "Te Guste" dans son intégralité ce vendredi 9 novembre, Jennifer Lopez et Bad Bunny ont décidé de donner un avant goût de quelques secondes de cette vidéo à l'esthétique tropicale.

En octobre, JLo avait partagé sur Instagram une vidéo d'elle sur le tournage de ce clip. Elle avait ensuite diffusé une photo très caliente d'elle prise pendant le même clip. Un premier teaser vidéo toujours posté sur Instagram donnait une idée de la mélodie, mais cette nouvelle vidéo de 22 secondes postée sur YouTube cette fois permet de découvrir plusieurs scènes du clip mettant en scène les deux Portoricains.

Bad Bunny enchaîne les collaborations, avec Drake sur "Mia" ou Cardi B sur "I like it". Mais Jennifer Lopez n'est pas en reste côté collaborations latinas, elle a sorti "Dinero" sur lequel figuraient Cardi B et DJ Khaled en mai dernier.