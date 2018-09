Jay-Z devient l'artiste de hip-hop le mieux payé au monde

Jay-Z prend la tête du classement annuel de Forbes dans la catégorie hip-hop en détrônant Diddy, alors que Kendrick Lamar grimpe à la troisième place.

Jay-Z doit sa première place du dernier classement Forbes aux 76,5 millions de dollars qu'il a gagnés au cours de l'année grâce à son album "4:44", mais aussi grâce à celui qu'il a sorti avec sa femme Beyoncé, avec laquelle il a par ailleurs tourné.



En deuxième position se trouve Diddy, qui cède la première place qu'il trustait depuis trois années d'affilée. Il a cependant gagné 64 millions de dollars cette année, principalement grâce à ses activités commerciales (vodka) et non grâce à la musique.

Kendrick Lamar s'arroge la troisième place avec des gains de 58 millions de dollars. Sa carrière est au plus haut selon Forbes. En plus des recettes engendrées par sa tournée solo et celle "TDE: The Championship Tour", il a aussi largement profité de son rôle d'ambassadeur des marques Nike et American Express.



Parmi les autres grandes stars figurant dans ce classement, on note Drake à la quatrième place, Dr. Dre à la sixième et DJ Khaled se classe 11ème. Les nouveaux-venus du top 20 ne sont autre que Travis Scott (14), Lil Uzi Vert (17) et Logic (19).