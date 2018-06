Jay Rock dévoile plusieurs titres avec Kendrick Lamar, SZA et J.Cole sur son nouvel album

Le rappeur Jay Rock vient de dévoiler son tout nouvel album "Redemption" où figurent plusieurs collaborations avec la crème de la scène rap et RnB américaine.

Trois ans après son dernier opus "90059", le rappeur américain revient avec un tout nouveau disque "Redemption".

À l'occasion, le musicien a convoqué un casting quatre étoiles formé par SZA, que l'on retrouve que le sur le morceau "Redemption", Kendrick Lamar sur "Wow Freestyle", J.Cole sur "Osom", mais aussi Jeremih sur "Tap Out". On retrouve aussi sur l'opus le titre "King's Dead" avec James Black, Kendrick Lamar et Future.

Regarder le clip de "King's Dead" :