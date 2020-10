Jawsh 685, 17 ans, derrière la musique de Jason Derulo et BTS

L'artiste néo-zélandais Jawsh 685 a pris d'assaut les charts du monde entier grâce à son morceau "Laxed - Siren Beat". - © Image Courtesy of Jawsh 685 and YouTube

Un homme de l’ombre à qui l’on doit l’un des tubes les plus populaires sur TikTok. Si Jason Derulo s’est récemment retrouvé à la tête des charts avec Savage Love, ce morceau repose en réalité sur une mélodie composée par Jawsh 685. Un succès qui a permis à ce jeune artiste néo-zélandais de 17 ans de signer chez Columbia Records, et de promouvoir la musique maorie au-delà de l’Océanie. Rien ne prédestinait Jawsh 685 à rencontrer un tel succès avec son morceau Laxed – Siren Beat, que l’adolescent affirme avoir composé en quelques heures dans sa chambre à Auckland. "J’ai sorti mon ordinateur en rentrant du lycée et j’ai commencé à bidouiller des choses jusqu’à obtenir ce beat. Je ne faisais que mixer et assembler des éléments qui me paraissaient bien. Je n’ai pas grand-chose de particulier à dire à propos de ce beat, il est vraiment apparu comme ça", a confié Jawsh 685 au magazine NME.

Si l’artiste néo-zélandais avait partagé sa dernière composition sur YouTube, c’est sur l’application TikTok que Laxed – Siren Beat rencontre son public et donne naissance à son propre challenge de danse. Une chorégraphie simpliste, composée de quelques mouvements de bras et d’un petit déhanchement, à laquelle se sont essayés des influenceurs tels que Addison Rae et Tony Lopez ainsi que l’actrice Jessica Alba. @jessicaalba I torture my husband ##happyathome ##yay ##dancechallenge ##dancinginpajamas ##what ! Laxed - Siren Beat - Jawsh 685

Le succès de Laxed – Siren Beat n’a pas échappé au chanteur américain Jason Derulo, dont les hits ont inspiré de nombreux challenges de danses aux utilisateurs de TikTok. L’interprète de Watcha Say pose alors sa voix sur le morceau de Jawsh 685, qu’il présente en mai dernier sous le nom Savage Love sans créditer l’artiste néo-zélandais. Une bourde qui n’a pas échappé aux internautes, et qui a poussé Jason Derulo à republier la chanson comme Savage Love (Laxed – Siren Beat). Malgré cette bévue, "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" s’est rapidement imposé comme le titre du moment et cumule actuellement plus de 86 millions de vues sur YouTube.

L’essor des "siren jams" Si le morceau ne se trouve qu’en 9e position du Hot 100 de Billboard, il pourrait prochainement se hisser en haut du prestigieux classement grâce au groupe de K-pop BTS. Le boys band sud-coréen a collaboré avec Jawsh 685 et Jason Derulo à l’occasion d’un remix du morceau, disponible sur les plateformes de streaming depuis ce vendredi 2 octobre.