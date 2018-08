La musicienne revient avec un clip et un morceau entraînants en compagnie de Daddy Yankee.

Regarder le clip de Janet Jackson et Daddy Yankee "Made for Now" sur YouTube :

Si l'on en croit la description sous la vidéo partagée sur YouTube, ce morceau sera à retrouver sur le prochain album de Janet Jackson.

Il s'agit du premier morceau de l'artiste depuis la sortie de son dernier opus "Unbreakable" en 2015 où figuraient Missy Elliott et J.Cole.

En 2016, la chanteuse avait annulé sa tournée.