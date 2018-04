Janelle Monáe visite un désert rose dans le clip de 'Pynk'

Janelle Monáe fait appel à Grimes pour son nouveau morceau "Pynk", dont le clip est une ode créative au corps féminin.

Tessa Thompson ("Dear White People", "Thor: Ragnarok", "Westworld") joue un rôle majeur dans ce clip qui montre un groupe de femme en escapade dans un désert rose. Les tenues et l'imagerie font clairement référence à l'intimité féminine (tout comme les mots "Pussy Power" inscrits en fluo sur un mur).

Cet hymne féminin est extrait du prochain album de Janelle Monáe "Dirty Computer". "Pynk" est sa deuxième collaboration avec Grimes, la première étant la chanson "Venus Fly".

"Pynk" est en écoute et en téléchargement, tout comme les précédents extraits : "Make Me Feel" et "Django Jane". L'album, qui sera accompagné d'un film narratif, sortira le 27 avril.