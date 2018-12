Jaden Smith se transforme en héros de manga dans le clip "Goku"

Jaden Smith a dévoilé le clip de son single "Goku" qui s'inspire du héros de manga "Dragon Ball Z".

Le fils de Will Smith a lui-même réalisé ce clip qui reprend le thème animé du titre qu'il illustre. On découvre le rappeur dans les rues d'une grande ville japonaise, il arbore une capuche jaune comme le héros de manga et affiche des effets spéciaux léchés grâce auxquels il se transforme en super-héros surpuissant.

Jaden Smith a sorti le single "Goku" en octobre, juste après avoir annoncé l'arrivée de sa mixtape "The Sunset Tapes: A Cool Story", bien que le titre ne figure pas sur cet enregistrement.



L'album "The Sunset Tapes" est paru un mois plus tard, un an après son premier LP intitulé "Syre".