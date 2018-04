J. Cole dévoile la pochette de son nouvel album

Peu de temps après avoir annoncé la sortie d'un album pour le 20 avril, le rappeur J. Cole a dévoilé la couverture de ce disque via Twitter.

L'artiste américain avait annoncé, plus tôt dans la semaine, dans un tweet plutôt énigmatique, qu'un nouvel album, répondant au titre de "KOD" ferait son apparition le 20 avril. Une annonce qui a surpris les fans et ne donnait pas plus de détails.

Aujourd'hui, J. Cole en dit plus et dévoile, toujours via Twitter, la pochette de ce prochain disque et du même coup sa playlist. Sur celui-ci, on peut voir le rappeur représenté sous les traits d'un roi et la phrase "This album is in no way intended to glorify addiction." (L'intention de cet album n'est en aucun cas de glorifier l'addiction aux drogues). En effet, sous la cape dudit roi, on peut voir plusieurs enfants que l'on imagine en train de consommer de la drogue.

La pochette annonce aussi la tracklist du disque :

01-Intro

02-KOD

03-Photograph

04-The Cut Off (feat. Kill Edward)

05-ATM

06-Motiv8

07-Kevin's Heart

08-BRACKETS

09-Once an Addict (Interlude)

10-FRIENDS (feat. Kill Edward)

11-WINDOW PAIN (Outro)

12-1985 (Intro to "The Fall Off")

Le dernier album de J. Cole "4 Your Eyes Only" est sorti en 2014.