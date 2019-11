J. Cole annonce la sortie en 2020 de l'album "The Fall Off"

Au cours du festival Day N Vegas, qui s'est tenu du 1er au 3 novembre, J. Cole, le rappeur de Dreamville Records, a annoncé la sortie d'un nouvelle album intitulé "The Fall Off" en 2020. Pendant le concert, J. Cole a présenté sur grand écran une parodie de campagne électorale, afin d'annoncer la sortie de l'album "The Fall Off". Des images de la police, de manifestants, de politiciens se mêlent à des photos du rappeur et du drapeau américain. "Il n'existe qu'une seule réponse, qu'une façon d'unifier le pays pour le guérir de ses blessures. Faites-vous entendre. Votez pour The Fall Off en 2020".

An important message from @Dreamville The Fall Off 2020 @JColeNC pic.twitter.com/Zwl308gsb8

"The Fall Off" sera le sixième album de Cole et succèdera à "KOD" (2018). Comme le fait remarquer Complex, le rappeur du Caroline du Nord avait terminé son cinquième album sur le morceau "1985 (Intro to 'The Fall Off')".

Au mois de septembre, J. Cole s'est associé à DJ Premier pour proposer un single qui marque le retour de Gang Starr, "Family and Loyalty". Il comporte la voix du regretté MC Guru. L'artiste a cependant annoncé le 20 septembre 2019 sur Twitter qu'il ne collaborerait plus avec d'autres artistes.

Les fans se demandent donc si le titre conjoint de Cole et de Drake verra vraiment le jour. Au mois d'avril, le rappeur canadien avait évoqué un passage en studio des deux artistes pendant sa résidence à l'O2 à Londres.