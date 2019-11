Iggy Pop publie son clip "Sonali" réalisé par Mac DeMarco

The one and only #MacDeMarco has an insightful take on SONALI. Watch it officially tomorrow. Completely officially unofficial. #iggypop #free @LomaVistaRC @CarolineIntl pic.twitter.com/10Qyii2L9Q

Comme le fait remarquer Pitchfork, le clip marque le retour de l’homme-lézard déjà vu dans "Nobody" de DeMarco, inclus dans l’album "Here Comes the Cowboy". Il suit les aventures du personnage joué par Tommy Midnight, qui peine à rentrer chez lui aux heures de pointe. Bloqué non loin d’une station-service, il gare son cabriolet recouvert de fourrure rose sur le bas-côté et prend un appel de McNally. Les deux protagonistes n’en finissent plus de se déclarer leur flamme.

"Sonali" est extrait du 20e album d’Iggy Pop, "Free", sorti en septembre, soit 3 ans après l’album "Post Pop Depression". Sur "Free", Iggy Pop a notamment collaboré avec le compositeur et trompettiste de jazz Leron Thomas, ainsi qu’avec la guitariste Sarah Lipstate, également connue sous le nom de Novella. "C’est un album dans lequel d’autres artistes s’expriment pour moi, mais je leur prête ma voix", explique l’artiste de 72 ans dans un communiqué.

Il a récemment contribué à l’album hommage à la chanteuse et pianiste de jazz Mose Allison "If You’re Going to the City : A Tribute to Mose Allison". On y retrouve les participations de Fiona Apple, Frank Black, Chrissie Hynde, Richard Thompson et Elvis Costello. Le quatrième album de Mac DeMarco, "Here Comes the Cowboy", est sorti au mois de mai.