"If You Know You Know" le nouveau clip de Pusha-T

Le rappeur américain vient de dévoiler le clip de "If You Know You Know" issu de son dernier album "Daytona".

Ce titre est dévoilé après les singles "Can't Afford It" et "In Cold Blood".

"If You Know You Know" est issu de "Daytona" le dernier album de Pusha-T produit par Kanye West. Le disque est le premier opus d'une longue série de productions signées West et sorties récemment. L'interprète de "Fade" a sorti son propre album "ye", un autre avec Kid Cudi "Kids See Ghosts". Il a aussi produit le dernier opus de Nas "Nasir".

Regarder le clip de "If You Know You Know" de Pusha-T :