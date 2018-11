L'ancien membre de One Direction a dévoilé un tout nouveau single "Rainberry" et en a profité pour annoncer la sortie de son prochain album pour le 14 décembre prochain.

"Rainberry" sera à retrouver sur un album de 27 morceaux, dont "No Candle No Light" en featuring avec Nicki Minaj, "Too Much" avec Timbaland, "Fingers", "Entertainer", "Sour Diesel" et "Let Me".

Récemment, le chanteur a partagé une reprise du morceau "Allah Duhai Hai", qui figure dans la bande originale de "Race 3".