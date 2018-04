"I Like That" le nouveau clip de Janelle Monáe

La chanteuse américaine vient de dévoiler le clip de "I Like That", un single issu de son prochain album "Dirty Computer" attendu pour le 27 avril.

Janelle Monáe régale de nouveau ses fans avec un clip haut en couleur. Pour le morceau "I Like That", la jeune femme se met en scène dans des gradins où elle se multiplie, pour ensuite atterrir dans un univers luxuriant accompagné d'un paon et de deux femmes aux coiffures étonnantes et prend enfin un bain accompagnée de deux flamants roses.

Monáe a aussi annoncé une tournée en Amérique du Nord pour défendre son nouvel opus "Dirty Computer" attendu pour le 27 avril.

"I Like That" fait suite à trois autres titres dévoilés par la chanteuse : "Make Me Feel", "Django Jane" et "PYNK".

Regarder le clip de Janelle Monáe :