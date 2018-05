"I Like It", le nouveau single de Cardi B a tout du futur hit de l'été. Dans le clip, on retrouve la rappeuse en compagnie de J Balvin et de Bad Bunny, en pleine fiesta sur une île tropicale.

Cardi B enchaîne les tenues colorées dans des décors exotiques.

Ce morceau très latino est inclus dans l'album "Invasion of Privacy", dont un autre extrait intitulé "Be Careful" bénéficie déjà d'un clip.

Cardi B a par ailleurs participé au single "Dinero" de Jennifer Lopez, aux côtés de DJ Khaled.