"I Am Not A Dog On A Chain", le nouvel album de Morrissey, paraîtra en mars 2020

L’ancien leader de The Smiths sortira l’année prochaine son 13e album studio chez BMG Records, selon le site Morrissey Central. Le fameux opus a été enregistré à Saint-Remy en France, avec à la production, un collaborateur de longue date du musicien, Joe Chiccarelli. Affichant comme à son habitude une modestie légendaire, le musicien a décrit son album comme étant "the very best of me… too good to be true… too true to be considered good…" ("Le meilleur de moi-même… trop bien pour être vrai… trop bien pour être apprécié…").

Les titres qui composent ce prochain projet ont aussi été annoncés : le premier single répondra au titre de "Bobby, Don’t You Know".

1- Jim Jim Falls

2- Love Is On Its Way Out

3- Bobby, Don’t You Think They Know ?

4- I Am Not A Dog On A Chain

5- What Kind Of People Live In These Houses ?

6- Knockabout World

7- Darling, I Hug A Pillow

8- Once I Saw The River Clean

9- The Truth About Ruth

10- The Secret Of Music

11- My Hurling Days Are Done

Plusieurs albums de Morrissey seront par ailleurs réédités et remasterisés l’année prochaine. Parmi les heureux élus, "Southpaw Grammar", "Maladjusted", "You Are The Quarry", "Ringleader Of The Tormentors" ou encore "Years Of Refusal". Cette année, Morrissey avait dévoilé un album de reprises, "California Son".