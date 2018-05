Le groupe de Florence Welch annonce un nouvel album et dévoile par la même occasion un nouveau morceau "Hunger".

La chanson sera à retrouver sur "High As Hope", qui doit paraître le 29 juin prochain.

Tracklist de "High AS Hope":

1. June

2. Hunger

3. South London Forever

4. Big God

5. Sky Full of Song

6. Grace

7. Patricia

8. 100 Years

9. The End of Love

10. No Choir



Regarder le clip de "Hunger" de Florence + The Machine :