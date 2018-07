"How To Play The Flute", le clip surréaliste de Macklemore

Le rappeur américain dévoile un nouveau clip pour son titre "How To Play The Flute", issu de son opus "Gemini" sorti en 2017.

C'est dans un parc que l'artiste se retrouve hypnotisé par le rappeur King Draino, en featuring sur le morceau. L'interprète de "Can't Hold Us" va alors vivre plusieurs expériences comme celle de se retrouver aux cieux sous les traits d'un dieu antique, ou en train d'esquisser quelques pas de danse dans une tenue gothique.

Macklemore est actuellement en tournée avec la chanteuse Kesha aux Etats-Unis. "Gemini" le dernier album du rappeur de Seattle est sorti en septembre 2017.

Regarder le clip de "How To Play The Flute" de Macklemore :