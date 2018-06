La chanteuse américaine s'oppose à Lauren Jauregui dans son dernier clip "Strangers".

Plus d'un an après sa sortie "Strangers" a enfin sa vidéo. Les deux pop stars Halsey et Lauren Jauregui s'y opposent à travers un match de boxe, habillées de rouge et de blanc.

Le morceau est issu du deuxième album d'Halsey "Hopeless fountain kingdom", sorti l'année dernière. Le disque s'inspire de la pièce "Roméo et Juliette" de William Shakespeare.

Regarder le clip de “Strangers” de Halsey: