Grammy Awards: Beyoncé bat le record de récompenses avec 28 Grammys à son compte

"Queen Bey" est à égalité avec le producteur Quincy Jones et à trois longueurs du chef d'orchestre classique d'origine hongroise Georg Solti , recordman avec 31 récompenses.

A 39 ans seulement, Beyoncé Knowles-Carter arrive désormais également en tête des chanteurs et chanteuses dans l'histoire des récompenses de l'industrie américaine du disque.

" Black Parade " a été loué par la critique pour le chant de Beyoncé mais aussi ses paroles fortes, qui fustigent tout à la fois le racisme, appellent à la mobilisation pour les droits civiques et rendent hommage à la culture noire.

C'est la chanson avec le plus de nominations à son actif aux Grammy Awards cette année (quatre, toutes catégories confondues).

Son Grammy Awards de la meilleure performance R&B , pour son titre "Black Parade", a aussi une résonance symbolique alors que le titre célèbre la culture afro-américaine et le militantisme noir. "Black Parade" était sorti dans la foulée du meurtre de George Floyd et des manifestations de l'été 2020, mais en particulier le 19 juin, jour commémorant la fin de l'esclavage aux Etats-Unis.

Ordinairement toute en maîtrise, Beyoncé s'est montrée visiblement émue au moment d'accepter le prix qui la portait en tête des artistes féminines.

En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque. Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier

a déclaré la chanteuse.

Dans la même vague, l'artiste R&B américaine H.E.R. a remporté dimanche le Grammy Award de la chanson de l'année pour "I Can't Breathe", hymne réclamant la fin des discriminations raciales et des brutalités policières sorti aussi dans la foulée des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd au printemps dernier.

L'album de l'année a été remporté par Taylor Swift pour "Folklore", premier de deux disques sortis durant le confinement sur lequel elle embrasse pleinement l'esthétique "cottagecore" du retour aux choses simples et campagnardes, très en vogue aux Etats-Unis.

Billie Eilish, révélation l'an passé, a remporté le Grammy récompensant l'enregistrement de l'année avec "Everything I Wanted". Cette récompense constitue un exploit, pour une artiste de seulement 19 ans, car elle avait déjà remporté le les quatre récompenses reines l'an passé.

Pour cette édition 2021, Billie Eilish a vaincu des stars comme Beyoncé, Dua Lipa et Post Malone dans la course à ce prix récompensant un titre pour sa performance globale, qui associe l'ensemble des professionnels qui ont participé à la réalisation et l'enregistrement du morceau.