Gorillaz revient en force

Au lendemain de l'annonce de la sortie de son nouvel album, "The Now Now", le 29 juin, Gorillaz dévoile deux nouveaux titres

L'acteur Jack Black tient l'un des principaux rôles dans le clip "Humility", celui d'un guitariste faisant la manche sur la plage californienne de Venice Beach. Il est entouré de personnages animés, notamment un fan de rollers à la fois chanteur que l'on suit comme le guitariste sur le front de mer. Le musicien de légende, George Benson, a joué le riff de guitare du titre et fait un apparition dans le clip sous forme d'un graffiti sur un terrain de basket.