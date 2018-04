"Glimpse of Love" le dernier clip loufoque des Franz Ferdinand

Le groupe d'Alex Kapranos a dévoilé le clip du titre "Glimpse of Love" issu du dernier album "Always Ascending".

Les cinq compères enchaînent des poses plus saugrenues les unes que les autres dans une maison de campagne, en compagnie de deux ravissants moutons.

"Always Ascending" est sorti le 9 février dernier. Le dernier disque en date "Right Thoughts, Right Word, Right Actions", remonte à 2013

Le tout premier album éponyme de Franz Ferdinand est sorti en 2004 avec le tube "Take Me Out".

Regarder le clip de "Glimpse Of Love" de Franz Ferdinand :