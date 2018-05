L'interprète de “For You” s'offre une collaboration avec quatre grands noms de la pop et du rap autour du titre "Girls". Parmi les membres de la fine équipe, Cardi B, Charli XCX et Bebe Rexha.

Ce n'est pas la première fois que Charli XCX collabore avec Rita Ora. On a pu les entendre sur le morceau "Doing It". Quant à Cardi B, elle a sorti le mois dernier son premier opus "Invasion of Privacy".

Ecouter "Girls" de Rita Ora, Cardi B, Charli XCX et Bebe Rexha :