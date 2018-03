Garbage ressortira une nouvelle édition de "Version 2.0" à l'occasion des 20 ans du disque

Le groupe de Shirley Manson offrira à ses fans une nouvelle version de l'album culte "Version 2.0" . Celui-ci comprendra un titre bonus "Lick The Pavement".

Mais il faudra attendre le 22 juin 2018 pour pouvoir s'offrir l'album où figurent les tubes d'un des groupes mythiques des années 1990, comme "I Think I'm Paranoid" ou encore "Push It".

Le disque proposera aussi un titre en bonus "Lick The Pavement" dévoilé aujourd'hui via YouTube, ainsi que des faces B. L'album remastérisé est disponible en CD et double vinyle orange alors que l'édition deluxe qui inclut des morceaux bonus est disponible en double CD et en coffret spécial triple vinyle avec un poster et des stickers. Les deux éditions, standard et deluxe, seront également disponibles en téléchargement et streaming.

Sorti en mai 1998, "Version 2.0" s'est classé en tête des ventes d'albums et a remporté un double disque de platine au Royaume-Uni avec plus de 500.000 de disques écoulés.

La tracklist de la nouvelle édition deluxe de "Version 2.0":

1. Temptation Waits

2. I Think I'm Paranoid

3. When I Grow Up

4. Medication

5. Special

6. Hammering in My Head

7. Push It

8. The Trick Is to Keep Breathing

9. Dumb

10. Sleep Together

11. Wicked Ways

12. You Look So Fine

13. Can't Seem To Make You Mine

14. 13x Forever

15. Deadwood

16. Get Busy With The Fizzy

17. Soldier Through This

18. Thirteen

19. Lick The Pavement

20. Medication (Acoustic)

21. Tornado

22. Afterglow