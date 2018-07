Pour son nouveau single "Power", G-Eazy s'associe avec Nef the Pharaoh et P-Lo.

Pour son nouveau clip, G-Eazy s'invite dans la baie de San Francisco aux côtés des rappeurs Nef the Pharaoh et P-Lo.

Le titre "Power" est issu du dernier enregistrement du musicien, "The Vault" sorti en mai dernier, et qui comprend "Wasabi", mais aussi "Over Me".

Regarder le clip de "Power" de G-Eazy :