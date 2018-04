Future s'offre un film d'horreur pour le clip de "Group Home"

Pour le morceau "Group Home", les deux rappeurs américains Young Thug et Future font une virée dans un univers horrifique.

On retrouve les deux musiciens dans des scènes inquiétantes et sombres, autour d'une maison entourée de neige avec des enfants masqués. Le rappeur Young Thug tient en laisse une femme en lévitation.

Ce morceau est issu d'une mixtape, "Super Slimey", signée par les deux artistes et sortie l'année dernière.

Future a fait parler de lui en dévoilant le trailer du remake du film "Superfly" dont il signe la bande-son. Quant à Young Thug, le rappeur a sorti l'année dernière la mixtape "Beautiful Thugger Girls". On a aussi pu l'entendre sur le morceau "Ride for Me" d'A-Trak.