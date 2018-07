From First to Last, le groupe de Skrillex, dévoile un nouveau titre "Surrender"

Le groupe émo des années 2000 est de retour avec un tout nouveau single, "Surrender".

D'après Pitchfork, Skrillex aurait coécrit et coproduit le single. Celui que l'on appelle dans le civil Sonny Moore a été le frontman de From First to Last (FFTL) de 2004 à 2007. Après sa carrière dans le rock émo, Skrillex s'est lancé dans la musique électronique.

Récemment le musicien a dévoilé plusieurs titres comme "Chicken Soup", "Would You Ever", mais aussi un remix de "HUMBLE" de Kendrick Lamar.



Ecouter “Surrender” de From First to Last :