FKA Twigs dévoile un titre de son prochain album "Sad Day"

La musicienne britannique FKA Twigs vient de partager un nouveau morceau intitulé "Sad Day". Il fera partie de son nouvel album, "MAGDALENE", qui sortira le vendredi 8 novembre et pour lequel FKA Twigs a fait appel, entre autres, au talent du DJ Nicolas Jaar. De cet opus, les fans connaissent les trois singles "Cellophane", "Holy Terrain" avec le rappeur Future, et "Home with You". Cashmere Cat, Oneohtrix Point Never et Benny Blanco participeraient aussi au fameux disque.

L’album marquera le retour de la musicienne après son premier "LP1", paru en 2014. L’artiste se serait inspirée de la figure biblique Marie-Madeleine, suite à sa séparation très commentée avec l’acteur Robert Pattinson.