Fiona Apple ne va pas la fermer

Après huit ans d’absence, la songwriter revient, et elle n’est pas contente. Il ne manquerait plus que ça !

Mais cette dure à cuire a de la ressource. Et elle le prouve avec un album au titre évocateur. Fetch the bolt cutters , littéralement : va chercher le coupe boulons.

Fiona Apple a enchanté les paysages sonores et intimes des petits cœurs adolescents de celles et ceux qui ont la chance de se mettre son premier album, Tidal , entre les oreilles. C’était en 1996, elle en vendra 4 millions. Trois ans plus tard, la longueur du titre (97 mots, près de 500 caractères, tout de même) et la complexité du propos de son deuxième disque vont marquer le début de relations compliquées avec les critiques, et certains des auditeurs. Mais à quoi peut-on s’attendre avec une écorchée vive, dont, si on est enclin à user d’euphémisme, la vie fût tout sauf un fleuve tranquille. Troubles alimentaires et antisociaux consécutifs à l’horreur d’un viol subi alors qu’elle avait douze ans vont hanter le parcours de la jeune artiste. Fiona Apple passe son temps à remonter une pente qu’on ne souhaiterait pas à nos pires ennemis…

Un bel exemple avec ce Under the table . L’histoire d’une fille qui, je la cite, "ne va pas la fermer". Et ce, en dépit des coups de pieds reçus sous la table. Ou ce Newspaper , carnet très intime d’un triangle aussi amoureux que toxique.

Or, même les psy peu inspirés le savent : la colère, canalisée avec soin, est une arme de création massive. Il semblerait que Fiona Apple en ait beaucoup, de colère, et qu’elle a trouvé un très bon canal exutoire !

Fetch the bolt cutters est une collection de chansons jouettes, hyper personnelles, généreuses avec nos cœurs, nos cerveaux, mais surtout nos oreilles. Apple martèle allègrement son piano et ne ménage pas sa voix, lui faisant parcourir des gammes inexplorées et excitantes.

Comme dans l’inaugural I want you to love me, dans lequel elle va au bout de son souffle dans un Youuuuuu interminable qui hérisse le poil. En arrière-plan, son chien aboie et des instruments de cuisine jouent les bruitages. Une balance entre émotion brute et élégance de présentation.

Plus loin, le morceau Ladies tient autant de l’incantation Sioux que des vocalises de ses aînées les Supremes, lorgnant, sans les singer, du côté des expériences sonores de ses cousines Cocorosie.

For Her s’aventure en terre étrangère, réveillant les esprits vocaux de ses sœurs africaines, avant de s’envoler vers des cieux plus soul, limite Gospel.

Enfin, ce cri de rage et de libération de Cosmonaut, avant un retour au calme d’une rare douceur. Dans ce morceau, Apple prévient : "be good to me, it’s not a game". Message reçu.

pour écouter l'album sur la plateforme de votre choix