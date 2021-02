Et le titre des Daft Punk le plus populaire est…

Parmi la multitude de sons sortis par Daft Punk depuis les années 90, Stronger s’impose comme le titre le plus recherché sur Google par les internautes français. Ce morceau de Kanye West qui sample "Harder, Better, Faster, Stronger" du duo électrique, devance Get Lucky, énorme succès partagé avec Pharrell Williams, et Touch avec Paul Williams.

En début de semaine, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, plus connus pour former le duo électrique français Daft Punk, annonçaient leur séparation. Un séisme dans l’actualité musicale bien calme du moment.

Car Daft Punk ce sont des millions d’albums vendus dans le monde et, bien sûr, des tubes inoubliables et entêtants. A commencer par Stronger, recherché sur Google chaque mois en moyenne en 2020 par 12.432 internautes français, selon Semrush. Ce morceau de Kanye West sample celui des Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger, qui totalise, de son côté, 1638 recherches.

Enorme succès populaire de 2013, Get Lucky avec Pharrell Williams prend la deuxième place avec 6355 recherches. Touch en featuring avec Paul Williams complète le podium (5624 recherches).

Plus anciens, One More Time et Around the World cumulent moins de 5000 recherches, suivis par Starboy, chanson interprétée par chanteur canadien The Weeknd en 2016 (2792).

