Est-ce vraiment la fin de Daft Punk ? Pas si sûr…

Non, les étoiles, ce sont des astres que l’on voit quand ils sont morts, eux sont bien vivants et vont continuer leur carrière.

Tout est ouvert, je me demande même si il n’y aura pas un dernier album qui s’appellera "Epilogue".

s’amuse Yves Bigot, co-auteur de Daft Punk, incognito.

Avec leur aura, les gens qu’ils vont solliciter vont forcément dire oui, développe-t-il. Qui peut les refuser ? Spielberg, Coppola ?

Jean-Michel Jarre serait "absolument heureux de travailler avec l’un ou l’autre".

Quoi qu’il advienne, "ils ne vont pas changer de politique, ils vont rester cachés", avance Patrice Bardot.

Yves Bigot ne voit pas non plus "l’un d’entre eux devenir juré de The Voice (rires)". "Guy-Manuel est de toute façon timide, c’est celui qui parle le moins en interview et Thomas ne va pas devenir David Guetta", poursuit-il.

"Et rien ne leur interdit, plus tard, de se reformer, il y a plein d’exemples dans l’histoire de la musique", conclut Yves Bigot.

La machine à rumeurs autour de Daft Punk n’a pas fini de tourner à plein régime.