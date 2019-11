Eminem partage les nouveaux titres de l'édition anniversaire de "The Slim Shady"

Pour commémorer le 20e anniversaire de l'album qui a lancé sa carrière, Eminem a annoncé la sortie d'une collection capsule de merchandising ainsi qu'une version longue de "The Slim Shady LP" et des objets collectors. Parmi ces objets, on note des figurines LEGO à l'effigie du rappeur de Detroit, ainsi que des pellicules originales et inédites du shooting mené par le photographe Danny Hasting pour réaliser la couverture de l'album original.

“There’s only so much I can explain…” #StillDontGiveAFuck #SSLP20 Drop 2 Coming 11/19 - Paul not included. Sign up for first access - https://t.co/F2tK30JllX pic.twitter.com/xYtrTfhNGP

L'édition anniversaire de "The Slim Shady LP" comprend dix titres bonus, dont des prises a capella, des versions radio, des instrumentaux, des freestyles et les titres rares "Get You Mad" et "Bad Guys Always Die." Ce dernier figurait à l'origine sur la bande-originale du western "Wild Wild West" avec Will Smith, sorti en salles en 1999, la même année que l'album qui a lancé la carrière d'Eminem.

"The Slim Shady LP" comprend des classiques d'Eminem comme "Just Don't Give a F**k", "Guilty Conscience", et "My Name Is". Le MC de Detroit a publié son dixième album studio, intitulé "Kamikaze", en septembre 2018. Il a récemment fait les gros titres suite à une fuite de "Things Get Worse" qui aurait été enregistré lors des sessions de l'album de 2009 "Marshall Matters". Dans ce titre, on entend Eminem prendre le parti du rappeur Chris Brown, contre sa copine de l'époque, Rihanna, et lancer dans un couplet très cru qu'il battrait aussi ce genre de filles.

L'attaché de presse d'Eminen, Dennis Dennehy, a fait savoir que ce titre avait plus de dix ans. Il a expliqué dans un communiqué : "Après l'avoir enregistré, Eminem l'a copié et l'a réécrit. Lui et Rihanna partagent bien entendu une belle relation", a ajouté Dennehy en faisant référence aux nombreux singles sur lesquels les deux artistes ont collaboré. La version longue de "The Slim Shady LP" est déjà disponible sur les plateformes de streaming, mais les formats physiques de cette réédition anniversaire paraîtront le 13 décembre et pourront être commandés sur le site Internet d'Eminem.