Elvis Costello sort le clip de "Under Lime" issu de son prochain album "Look Now"

Le clip est un photomontage de peintures, rendant hommage aux membres de son groupe The Imposters.

"Under Lime" sera à retrouver sur "Look Now", attendu pour le 12 octobre prochain. Billboard rappelle qu'il s'agit du premier opus du musicien et de son groupe depuis dix ans.

En juillet dernier, Elvis Costello avait annulé plusieurs dates de sa tournée européenne pour des raisons de santé.