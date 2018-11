Ellie Goulding s'envole pour Budapest dans son nouveau clip "Close To Me"

La chanteuse britannique vient de dévoiler le nouveau clip de son single "Close To Me" avec le producteur Diplo et Rae Sremmurd.

Pour son nouveau clip, la jeune artiste affiche mille et une tenues exubérantes dans la capitale hongroise. Elle enchaîne aussi quelques pas de danse avec un groupe de danseurs, coiffés de chapeaux surmontés par une ampoule. Si le jeune rappeur Rae Sremmurd apparaît pour son couplet dans le clip, Diplo le célèbre producteur qui a collaboré avec la Britannique sur ce morceau reste absent.

Goulding et Diplo ont déjà travaillé ensemble par le passé, notamment sur le morceau "Powerful" issu de l'album "Peace is the Mission" de Major Lazer sorti en juin 2015. La même année, la Britannique avait sorti son dernier album "Delirium".

En 2016, Ellie Goulding avait fait paraître le single "Still Falling For You" et en 2017 "First Time" avec Kygo.