Ed Sheeran s'affiche avec son épouse dans le clip de "Put It All On Me"

Le musicien britannique Ed Sheeran vient tout juste de dévoiler le clip de son nouveau single, "Put It All On Me". Dans cette vidéo, il se met en scène aux côtés de son épouse Cherry Seaborn. L’interprète de "Shape Of You" vient de mettre en images un extrait de son dernier opus, "No.6 Collaborations Project", paru l’été dernier, en collaboration avec Ella Mai. Réalisé par Jason Koenig, le clip met en scène plusieurs couples de danseurs à travers le monde. Ed Sheeran nous embarque ainsi pour New York, Zanzibar ou encore la Californie…

Les derniers plans montrent l’interprète du titre avec son épouse Cherry Seaborn, en train de danser dans leur cuisine. Enfin, Ella Mai apparaît lors des dernières secondes du clip, alors qu’elle rencontre quelqu’un avec qui elle vient tout juste de "matcher". "Put It All On Me" fait suite au titre "South Of The Border", où figurent Camila Cabello et Cardi B. Le morceau est à retrouver sur le dernier opus de Sheeran, qui compile toute une série de collaborations avec Travis Scott, Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Chance the Rapper, Young Thug, Skrillex, Chris Stapleton, Bruno Mars et Stormzy. Récemment, on a pu entendre le Britannique sur "Own It" du rappeur Stormzy, aux côtés de Burna Boy.