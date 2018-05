Écouter "God Break Down the Door" de Nine Inch Nails

Sur le très sombre "God Break Down the Door", le chanteur Trent Reznor survol des synthés frénétiques. Le morceau avait été présenté en avant-première dans l'émission radio Beats 1 de Zane Lowe avant une plus large diffusion ce jour.

Ce nouveau titre figurera sur "Bad Witch", le neuvième album studio du groupe dont la sortie est annoncée pour le 22 juin. Il marquera le retour des rockeurs en studio qui n'ont pas sorti de LP depuis "Hesitation Marks", paru en 2013.



Les Nine Inch Nails partiront bientôt sur les routes pour la tournée Cold and Black and Intimate. Le groupe The Jesus and Mary Chain les rejoindront pour quelques dates en Amérique du Nord de septembre à décembre. Juste après la sortie de "God Break Down the Door", le groupe a annoncé les artistes qui allaient se produire pendant leurs premières parties de concert et proposent même une playlist de ces artistes.