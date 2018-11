Eagles of Death Metal, Tool et Kiss invités du Hellfest

Les groupes Eagles of Death Metal, ZZ Top, Tool et Kiss seront à l'affiche de la 14e édition du Hellfest à Clisson (Loire-Atlantique) en juin, a annoncé lundi le festival de musiques extrêmes dans un communiqué.

Eagles of Death Metal, qui jouait au Bataclan à Paris lors des attentats du 13 novembre 2015, fera ainsi sa première apparition à cette grand-messe du metal organisée chaque année en juin près de Nantes. "Réclamé corps et âme depuis des années par le public (et l'organisation), Tool fera enfin son grand retour sur le sol français pour une date unique et exclusive", soulignent par ailleurs les organisateurs.

Le groupe new-yorkais Kiss sera aussi présent pour sa seule date en France dans le cadre de sa tournée d'adieu.

Parmi les autres groupes programmés, figurent notamment ZZ Top, Sisters of Mercy, Slayer, Manowar ou Mass Hysteria. Les 55.000 tickets du festival s'étaient vendus en moins de deux heures début octobre. Cette année, les organisateurs avaient fait le choix de dévoiler à l'avance les noms de plusieurs groupes dont la notoriété a contribué à attirer les acheteurs sur le site qui a connu une affluence trois fois plus importante que l'an passé.

La 14e édition du festival, qui attire des fans venus de plus de 70 pays différents, aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2019.