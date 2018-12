Duff McKagan des Guns N' Roses annonce un album solo pour 2019

Rolling Stone rapporte que le bassiste du groupe de hard rock serait de retour en studio pour dévoiler un nouveau disque solo en 2019. Le site précise que ce nouvel opus serait "une suite musicale" à "How to Be a Man (and Other Illusions)", sorti il y a trois ans.

Le musicien se serait inspiré de ses nombreuses pérégrinations, notamment celles de la tournée avec les Guns N' Roses. Le dernier album solo du rockeur Duff McKagan, "Believe In Me", est sorti en 1993. En 2011, il a dévoilé avec son groupe Duff McKagan's Loaded "The Taking".

Le 8 décembre, les Guns N' Roses achèveront leur tournée "Not in This Lifetime" à Honolulu.