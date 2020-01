Du 26 au 28 juin, le festival Couleur Café 2020 offrira un métissage de rap, jazz et soul

Le festival Couleur Café, consacré aux musiques du monde et urbaines, aura lieu cette année du 26 au 28 juin au parc d’Osseghem, Place de l’Atomium, à Bruxelles. Il fera la part belle au jazz, au hip-hop et à la soul music. Le festival vient de dévoiler l'identité de quatre artistes supplémentaires qui figurent au programme. 12 sont donc déjà confirmés pour cette édition 2020.

Après Caballero et JeanJass le vendredi 26 juin, on retrouvera le samedi le groupe de jazz contemporain Snarky Puppy, mais aussi la rappeuse britannique à succès Little Simz, dont le dernier album Grey Area a connu un certain succès critique. Le 77, Lila Iké, Shaggy et Youssou N’Dour seront également de la partie.

Le dimanche 28 juin, les rappeurs belges Roméo Elvis et Brihang se produiront chacun sur scène, ainsi que Kolej Radical, de plus en plus en vue dans le domaine du hip-hop britannique. Par ailleurs, le musicien néo-zélandais Jordan Rakei et le groupe français Dub Inc. proposeront respectivement un concert de soul et de reggae.

Il est d’ores et déjà possible de réserver les tickets d’entrée sur le site web du festival. 3 formules différentes sont proposées : un accès journalier, l’accès à l’ensemble du festival ou l’accès au festival avec camping. Les détenteurs de tickets bénéficieront d’un accès gratuit au réseau de la Stib et d’une réduction de 50 % du prix de leur billet de train, valable du 26 au 29 juin.