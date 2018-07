Drake, Selena Gomez, Cardi B : 10 tubes de l'été en puissance

Quel sera le tube de l'été 2018 ? Plus important : pourquoi n'en choisir qu'un ? Voici 10 hits composant une folle playlist estivale et éclectique.

Selena Gomez - "Back to You"

Légèrement country, la chanson de Selena Gomez utilisée dans la bande originale de la série "13 Reasons Why" et son refrain entraînant aux accents dance satisfera également les amateurs de guitare acoustique.

Calvin Harris et Dua Lipa - "One Kiss"

Sur cette collaboration entre le dj britannique et la chanteuse, la voix de Dua Lipa s'élève sur un rythme très dansant.

Drake - "Nice for What"

En voiture ou en boucle au bar de la plage, le titre de Drake et son sample de Lauryn Hill sera sans doute partout cet été.

Cardi B, Bad Bunny et J Balvin - "I Like It"

À la sortie du morceau au printemps, Cardi B était déjà en lice pour être l'artiste de l'été. Le clip ne fait que renforcer ce sentiment avec son décor tropical.

Ariana Grande - "No Tears Left to Cry"

Une ambiance rappelant les tubes house des années 90, un texte traitant de la manière dont on surmonte une mauvaise passe : le single d'Ariana Grande en aidera sûrement plus d'un à se remettre d'un chagrin amoureux cet été.

Ella Mai - "Boo'd Up"

La jeune artiste britannique sort de son chapeau un hit surprise qui prend la forme d'un titre R&B punchy légèrement 90's.

Pharrell Williams x Camila Cabello - "Sangria Wine"

Le tube de l'été selon Apple Music est ce bouillant tube bilingue. Parfait pour les barbecues de l'été.

Zedd, Maren Morris et Grey - "The Middle"

Le succès du morceau ne cesse de croître depuis sa sortie, notamment grâce au puissant refrain de Morris.

Childish Gambino - "This is America"

Le buzz généré par la sortie du morceau de Childish Gambino survivra-t-il tout l'été ? Dans tous les cas, le clip restera célèbre et l'apparition de Donald Glover dans le film "Solo : A Star Wars Story" pourrait contribuer à la longévité du morceau.