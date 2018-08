Disclosure dévoile un tout nouveau titre "Moonlight"

"Caracal", le dernier album de Disclosure, est sorti en 2015. - © All Rights Reserved

Les deux frères Lawrence ont partagé un nouveau morceau, le premier depuis mai dernier.

En mai dernier, le duo de musique électronique était sorti de son silence avec le single "Ultimatum" avec Fatoumata Diawara.

Le dernier album de Disclosure "Caracal" est sorti en 2015. Un an plus tard, le duo avait sorti le trois titres "Moog for Love". En janvier dernier, le groupe avait repris le chemin des studios pour travailler sur son troisième opus, rapporte Rollingstone.com. Leur nouveau disque est attendu pour 2019.

