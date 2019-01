Dido livre une poignante chanson de rupture avec "Give You Up"

L'artiste britannique vient de dévoiler le nouveau single "Give You Up" à retrouver sur son prochain opus "Still On My Mind" attendu pour le 8 mars prochain.

Après cinq ans de silence et son dernier album "Girl Who Got Away", l'interprète de "Thank You" est de retour et dévoilera le 8 mars prochain un nouvel opus intitulé "Still On My Mind". Après avoir dévoilé "Hurricanes", la musicienne vient de partager "Give You Up".

Dans les colonnes de RollingStone.com, la Britannique présente le titre comme "une bonne chanson de rupture, où vous avez été blessé, mais que vous vous sentez fort".

Dido a aussi annoncé une tournée européenne et nord américaine pour assurer la promotion de ce nouvel opus.