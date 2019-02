Dido dévoile le clip de son single "Give You Up"

La musicienne britannique vient de partager le clip de sa poignante ballade "Give You Up", à retrouver sur son prochain album "Still On My Mind" attendu pour le 8 mars prochain.

Après avoir offert à ses fans les singles "Hurricanes" et "Friends", l'interprète de "Thank You" vient de dévoiler le clip de "Give You Up". Des morceaux à retrouver sur "Still On My Mind", disponible le 8 mars prochain.

Le disque, le premier après cinq ans et "Girl Who Got Away", sera défendu lors d'une tournée européenne et nord américaine. Dido se produira notamment sur la scène du Cirque Royal à Bruxelles le 20 mai.

Tracklist de "Still on My Mind" :

01-Hurricanes

02-Give You Up

03-Hell After This

04-You Don't Need a God

05-Take You Home

06-Some Kind Of Love

07-Still on My Mind

08-Mad Love

09-Walking By

10-Friends

11-Chances

12-Have to Stay