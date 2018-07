Deux nouveaux titres de Childish Gambino en écoute

Childish Gambino (alias Donald Glover) a dévoilé deux nouveaux titres très estivaux, "Summertime Magic" et "Feels Like Summer." Les deux chansons de l'été sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming dans le cadre d'un "Summer Pack." Ces nouveaux morceaux ont été annoncés sur les réseaux sociaux, et font suite à l'énorme buzz généré par le clip de "This is America", dévoilé il y a quelques semaines par l'artiste.

"Summertime Magic" est très festif, il intègre des steel drums, un beat soutenu et des paroles légères, alors que la balade "Feels Like Summer" regarde plus vers le Brésil musicalement avec des inspirations bossa nova plus nonchalantes.