Deux nouveaux singles et un nouvel album pour les Strokes

La formation new yorkaise The Strokes a dévoilé deux nouveaux morceaux lors d’un meeting du candidat démocrate Bernie Sanders, rapporte Pitchfork.com. La publication américaine précise que la bande de Julian Casablancas a interprété le morceau "Bad Decisions" et diffusé une vidéo pour le titre "At the Door". Le leader du groupe a aussi ajouté qu’un nouvel album ferait son apparition le 10 avril prochain. Il s’intitulera "The New Abnormal". C’est ce que laisse entendre une publication sur le compte Instagram du groupe et une image de la pochette sur le site du groupe.

Pitchfork rapporte aussi que les interprètes de "Is This It" ont aussi joué leurs grands classiques comme "Someday", “Hard To Explain” mais aussi "New York City Cops". Le dernier opus des Strokes "Comedown Machine" est sorti en 2013. Trois ans plus tard, le groupe avait fait paraître l’EP "Future Present Past". Ils ont aussi partagé deux nouveaux titres sur scène "The Adults Are Talking", ainsi que "Ode to the Meets".

Le groupe partira également en tournée en Europe et aux USA. Il se produira le 2 juillet en Belgique au Rock Werther.