Des nouveautés et des rééditions pour le Disquaire Day

Le Disquaire Day se tiendra ce samedi 21 avril à travers le monde, il sera marqué par une vaste liste de nouvelles sorties de disques et de rééditions. Parmi les plus attendus, on note un nouveau titre de Florence and the Machine, des rééditions d'albums de David Bowie ou encore un LP de Rage Against the Machine pour la première fois en vinyle.

Des nouveautés musicales

De nouveaux titres seront dévoilés en exclusivité le jour des Disquaires, parmi lesquels un 45 tours de Florence + the Machine intitulé "Sky Full of Song". C'est la première nouveauté du groupe depuis 2016, il sortira sous la forme d'un single. Parmi les autres titres dévoilés en exclu ce jour, on note aussi un single de Courtney Barnett.



Albums live



Rage Against the Machine partage un live de six titres parus en édition limitée de leur concert incendiaire de 2000 au Democratic National Convention. Autre temps fort à découvrir le 21 avril, un live de the National ("Boxer Live in Brussels") avec notamment une performance de leur album de 2007 dans son intégralité.

Des enregistrements inédits

Plusieurs démos et autres titres inédits connaîtront leur heure de gloire en cette journée grâce à leur sortie sur vinyle. Ce sera le cas de nombreuses archives de la discothèque de David Bowie pour marquer le second anniversaire de sa mort. On découvrira notamment une démo de "Let's Dance", enregistrée en 1982. Jimmy Page a choisi deux titres inédits de Led Zeppelin, pressés pour l'occasion.



Rééditions de vinyles et éditions spéciales

Arcade Fire dévoilera son premier album sur vinyle pour la toute première fois, alors que le mythique LP "1999" de Prince connaîtra sa première réédition vinyle depuis 1983. On pourra aussi découvrir deux mixtapes de Lil Uzi Vert pour la première fois en vinyle. Parmi les nombreuses éditions spéciales, on note une version collector de "Stay Gold" de l'ambassadeur américain de Record Store Day, à savoir Run the Jewels, dans un coffret métallisé avec des goodies. On découvrira aussi une compilation de The Cure comprenant 16 nouveaux remixes signés par Robert Smith de grands classiques de The Cure.

La liste complète des sorties américaines du Record Store Day aux États-Unis est consultable sur recordstoreday.com/PromotionalEvent. Pour les sorties en Belgique : https://www.recordstoreday.be//