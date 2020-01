Demi Lovato dévoile le nouveau single "Anyone" à la cérémonie des Grammy Awards

C’est une prestation pleine d’émotion que Demi Lovato a donnée au cours de la cérémonie des Grammy Awards, avec son tout nouveau morceau "Anyone". Une douloureuse ballade que l’artiste aurait écrite deux jours avant son overdose en juillet 2018, rapporte RollingStone.com. La chanson sera à l’affiche du prochain disque de la chanteuse.

Avant de se produire sur la scène du Los Angeles Staples Center, Demi Lovato avait évoqué ce nouveau morceau dans une interview sur Beats 1. "Je souhaite pouvoir remonter dans le temps et aider cette version de moi-même", a déclaré la musicienne à Zane Lowe. "J’écoute ces paroles et je les entends comme un appel à l’aide." Évoquant son séjour à l’hôpital, elle se souvenait avoir pensé : "Si jamais je reviens, je veux chanter cette chanson."

Lovato chantera l’hymne national américain lors du coup d’envoi du Super Bowl LIV à Miami dimanche 2 février. Elle sera aux côtés d’autres artistes, comme Jennifer Lopez et Shakira, qui se produisent au concert de la mi-temps du jeu. Au mois d’août dernier, Lovato a révélé qu’elle faisait partie des castings du film "Eurovision" et de la série "Will & Grace". Elle a fait ses débuts sur Will & Grace au cours de ce mois de janvier.