Découvrez "Win", le clip de Jay Rock avec Kendrick Lamar

Jay Rock a partagé le clip de son récent single "Win" sur lequel figure le rappeur Kendrick Lamar ainsi que d'autres artistes du même label aussi présents face caméra.

On doit ce clip à Dave Meyers et Dave Free qui présentent Jay Rock dans différentes scènes plus ou moins décalées, d'une partie de billard à une partie de chasse aux canards avec son pote Kendrick.



D'autres rappeurs font des apparitions dans "Win", notament SZA, Ab-Soul et Isaiah Rashad.

"Win" intégrera le prochain album studio de Jay Rock, dans les bacs le 15 juin. "King's Dead", le célèbre titre issu de la BO du film "Black Panther" déjà accompagné de Lamar intégrera aussi sur cet album très attendu. L'album précédent, "90059", était paru en 2015.