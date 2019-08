Découvrez le nouveau clip hypnotisant de Noel Gallagher

Noel Gallagher et son groupe High Flying Birds ont dévoilé le clip de "This is the Place", le single titre de leur prochain EP, à paraître le 27 septembre.

Ce clip, très inspiré des années 80, présente le chanteur et guitariste à succès ainsi que les autres membres du groupe en train de se produire devant des animations visuelles colorées et psychédéliques montrant, tour à tour, des courses de voitures ou de mots, des extraits de Western ou un lancement de fusée et des images colorées de planètes lointaines.

En plus de "This is the Place", le prochain EP du groupe comprendra de nouveaux titres comme "A Dream Is All I Need To Get By" et "Evil Flower." Deux remix du single titre seront aussi proposés par le duo londonien de house Dense & Pika.

"This is the Place" fait suite à "Black Star Dancing" paru en début d'année. Le groupe prévoit la sortie d'un troisième opus pour 2019.

Noel Gallagher and the High Flying Birds sont actuellement en tournée en Amérique du Nord aux côtés de The Smashing Pumpkins, ils se produiront jusqu'au 31 août.

Plus d'infos sur le site officiel du groupe.