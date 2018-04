David Bowie envahit une station du métro de New York, devenue musée

David Bowie a envahi les couloirs d'une station du métro de New York, devenue lieu d'exposition de photos du chanteur britannique décédé début 2016, en hommage à celui qui a vécu plus de 20 ans dans la "Grosse pomme".

L'installation, financée et parrainée par la plateforme de musique en ligne Spotify, se veut une extension "plus grande que nature" de l'exposition "David Bowie is", actuellement au Brooklyn Museum.

C'est la douzième ville dans laquelle passe cette exposition itinérante, lancée en mars 2013 par le Victoria and Albert Museum de Londres, qui l'a mise sur pied près de trois ans avant la disparition de Bowie.

Mais l'histoire du chanteur culte à New York va bien au-delà de l'exposition et s'étend sur près d'un quart de siècle, de son installation en 1992 à sa mort en janvier 2016.

A travers de grandes affiches, la station Broadway-Lafayette rend ainsi hommage jusqu'au 13 mai au Bowie new-yorkais, d'un concert au Madison Square Garden à un enregistrement en studio en passant par son interprétation d'"Elephant Man" sur les planches de Broadway. Un plan géant du quartier figure aussi dans la station, baptisé "Bowie's Neighborhood Map", marqué d'endroits ayant compté pour le chanteur, notamment le jardin public Washington Square Park, où il aimait se promener. La carte ne mentionne cependant pas son appartement de Soho, pourtant à deux pas, où il a vécu durant plus de dix ans jusqu'à sa mort.

Dans le cadre de l'événement, la régie du métro new-yorkais MTA a fait fabriquer 250.000 cartes de transport à l'effigie du chanteur qui sont vendues uniquement dans la station Broadway-Lafayette et dans celle adjacente de Bleecker Street.

Une file de 30 mètres s'étirait jeudi devant le seul distributeur automatique de l'entrée principale de Broadway-Lafayette, formée uniquement de personnes venues acheter le précieux sésame.

Parmi elles, Susan Bowen qui en a acheté plusieurs pour sa famille. Cette fan de Bowie, qu'elle a vu sur scène dans le New Jersey, considère le chanteur comme new-yorkais. "Il semble que ce soit là qu'il se sentait chez lui", dit-elle.