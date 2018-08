Dave Davies des Kinks va sortir un disque de titres inédits

Ce disque répondra au nom de "Decade" et sera disponible le 12 octobre prochain rapporte Pitchfork.com. Le magazine spécialisé précise que cet opus comprendra des titres enregistrés entre 1971 et 1979.

Le morceau "From the Cradle to the Grave" sera à retrouver sur le fameux disque.

La tracklist de "Decade":

1. "Cradle to the Grave"

2. "Midnight Sun"

3. "Islands"

4. "If You Are Leaving"

5. "Web of Time"

6. "Mystic Woman"

7. "Give You All My Love"

8. "The Journey"

9. "Within Each Day"

10. "Same Old Blues"

11. "Mr. Moon"

12. "Shadows"

13. "This Precious Time (Long Lonely Road)"

"Decade" est disponible en précommande via ce lien

En juin dernier, Ray Davis, l'ancien chanteur des Kinks, avait évoqué une possible réunion du groupe.

Formé en 1964 à Londres par les frères Davies, les Kinks est l'un des groupes de rock les plus influents des années 1960. Parmi leurs plus grands tubes figurent "Sunny Afternoon", "Lola", "Tired of Waiting For You" et "You really got me". Les Kinks ont enregistré au total 24 albums studio, avant de se séparer en 1996.